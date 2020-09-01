Düzce Üniversitesi önemli bir iş birliği protokolüne daha imza attı

– Düzce Üniversitesi, KamuÜniversiteSanayi İşbirliği Protokolleri kapsamında Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. ile iş birliği protokolü imzaladı.

Düzce Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokole, Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. adına ise şirket Genel Müdürü Haktan Saran imza attı. Karşılıklı imzaların atıldığı protokolde; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yunus Biçen, Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi hazır bulundu. Düzce Üniversitesi ve Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. ile çok yönlü bir iş birliği yapma fırsatı sağlayan protokol; tarafların birlikte eğitim programları geliştirmesini, ortak panel, sempozyum, seminer gibi faaliyetlerin düzenlenmesini amaçlıyor. Ayrıca bu protokolle ArGe çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri yürütülebilecek ve tarafların mutabık kalacakları her türlü iş birliktelikleri gerçekleştirilebilecek. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı okuyan öğrencilere öncelik tanıyan bu protokol; Düzce Üniversitesi bünyesinde aktif olarak okuyan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile aktif olarak görev yapan öğretim elemanlarına öncelikli imkanlar sunuyor.

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