Düzce’de saat: 20.00’den sonra piknik ateşleri söndürülecek

– Düzce Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, önümüzdeki 15 gün içerisinde aşırı sıcaklıklar olacağı düşünüldüğünden, orman yangınlarını engellemek adına Düzce’de saat 20.00’den sonra piknik ateşlerinin söndürülmesi gerektiği belirtildi.

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Düzce’de önümüzdeki 15 gün boyunca orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıdığı belirtildi. Tüm ülke genelinde olduğu gibi Düzce’de de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk oluşturan sıcak hava özellikle havanın rüzgarlı olduğu zamanlarda çıkan, anız ve kırsal alan yangınlarının bazen ormanlarla birlikte yerleşim yerlerini, hatta köyleri tehdit ettiği bildirildi. Yapılan açıklamada: “Bu nedenlerle yangına zemin oluşturmamak adına, özellikle yer yer kuvvetli rüzgarın çıktığı ve nisbi nemin düşük olduğu bu günlerde anız yakılmaması, orman içerisinde ve yakın yerlerde vatandaşlarımızın ateşle ilgili faaliyetlerden uzak durmaları, gösterilen piknik alanlarının dışında piknik ateşi yakılmaması, yakılan piknik ateşinin söndürülmesi ve saat 20:00 dan sonra piknik alanları dahil ilimiz genelinde hiçbir şekilde ateş yakılmaması gerekmektedir. Ayrıca, orman yangınlarına sebebiyet verenler tespit edilerek kanunda öngörülen cezai müeyyideler uygulanacak ve meydana gelen zarar da kendilerinden tazmin edilecektir” denildi.

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