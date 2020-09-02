Düzce’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

– Düzce’de bir kıraathane önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen Emre B. ve Doğan Kaymak Ağa Mahallesi’nde bir kıraathane önünde karşılaştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Emre B. silahıyla Doğan Kaymak’a ateş açtı. Bu esnada Doğan Kaymak da yanında bulunan silahla karşılık verdi. İki kişi arasında çıkan silahlı çatışmayı gören vatandaşlar durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yerde kanlar içinde yatan Doğan Kaymak ile Emre B.’yi hastaneye kaldırdı. Doğan Kaymak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Emre B.’nin ameliyata alındığının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Emniyet olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.