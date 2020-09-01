Okullarda hazırlıklar tüm hızı ile sürüyor

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüs nedeni ile okullarda dezenfekte çalışmalarını hızlandırdıklarını, yüz yüze eğitimin başlama sürecine kadar çalışmaları tamamlayacaklarını açıkladı.

Düzce’de bazı okulların eğitim kadrosunda korona virüs çıkması nedeni ile tedirgin olan veliler için Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Korona virüs çıkan çalışanların İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde tedbirler kapsamında gerekli önlemlerin alındığı açıklamada okulların yüz yüze eğitime başlaması noktasında da çalışmalarını hızlandırdıkları belirtildi. Yapılan açıklamada: “Korona virüs salgın sürecinin başından itibaren okulların dezenfekte edilmesi ve diğer tedbirlerin alınması noktasında Müdürlüğümüz en üst düzey hassasiyeti göstermektedir. Özellikle yüz yüze eğitimin başlaması noktasında hazırlıklar hızlı bir şekilde yönetilmektedir. Bakanlığımızın Türk Standartları Enstitüsü ile yaptığı protokol kapsamında İl geneli tüm okullarımızda OKULUM TEMİZ belgelendirme programı başlamıştır. Bu program ile okullarımızın hijyen noktasında tarafsız, kabul edilebilir ve kontrol mekanizması olan bir süreçte eğitim öğretim faaliyetleri göstermesi beklenmektedir. Tuvalet ve lavabolardan kantin ve yemekhaneye kadar tüm birimler ile ilgili olarak önlemler belgelendirme kapsamında alınmıştır. İl geneli tüm okullarımıza el ve yüzey dezenfektanı, temizlik malzemeleri, salgın dönemi uyarıcı afiş ve tabelaları, ateş ölçerler sağlanmış olup eksiğimiz bulunmamaktadır. Ayrıca tüm okul idareci ve öğretmenlerimize hijyen konusunda online eğitimler verilerek süreç hakkında bilgilendirilmişlerdir. Şu an her ortamda olduğu gibi karşılaştığımız korona virüs testi pozitif olan çalışanlarımız ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği içerisinde ilgili tedbirler kapsamında gerekli önlemler alınmıştır.”

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