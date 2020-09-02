Güreş Milli Takımı Düzce’de kamp yapacak

Büyükler Serbest Güreş A Milli Takımı, 423 Eylül 2020 tarihlerinde Düzce’nin Topuk Yaylası'nda hazırlık kampı yapacak.

Düzce’nin Topuk Yaylası, kamp yapan sporcuların uğrak yeri oldu. Başta Fenerbahçe Futbol Takımı olmak üzere birçok spor kulübü Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık kampı yapıyor. Büyükler Serbest Güreş A Milli Takımı da 423 Eylül 2020 tarihlerinde Topuk Yaylası'nda kamp yapacak.

Teknik Direktör İsak İrbayhanov yönetimindeki kampa Süleyman Atlı, Şaban Kızıltaş, Ali Karaboğa, Hamza Alaca, Cabbar Duyum, Ahmet Duman, Selahattin Kılıçsallayan, Selim Kozan, Mustafa Kaya, Haydar Yavuz, Servet Çoşkun, Soner Demirtaş, Yakup Gör, Abdulvasi Balta, İsa Demir, Ramazan Sarı, M.Nuri Kotanoğlu, Nuri Temur, Fatih Erdin, Osman Göçen, Caner Demirtaş, Selim Yaşar, Erhan Yaylacı, Mustafa Kemal, Süleyman Karadeniz, İbrahim Çiftçi, Feyzullah Aktürk, Ali Bönceoğlu, Taha Akgül, Paşa Ekrem Karabulut ve Abdullah Omaç isimli sporcular katılacak.

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