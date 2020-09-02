Düzce’de ihracat yüzde yüze yaklaştı

Düzce ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 98,9 arttı, ithalat yüzde 2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,9 artarak 27 milyon 940 bin dolar, ithalat yüzde 2 artarak 12 milyon 233 bin dolar olarak gerçekleşti.

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