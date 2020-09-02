Kahvehanede çatışan husumetli 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -DÜZCE´de, aralarında husumet bulunan Emre Baguç ve Doğan Kaymak, karşılaştıkları kahvehanede birbirlerine tabancayla ateş açtı. Kaymak hayatını kaybederken, Baguç ağır yaralandı.

Olay, dün gece Ağa Mahallesi´ndeki bir kahvehanede yaşandı. Aralarında husumet bulunan Emre Baguç ve Doğan Kaymak, kahvehanede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada ikili üzerlerinde taşıdıkları tabancaları çekerek, birbirlerine ateş etti.

Kısa süreli çatışmada, Doğan Kaymak ve Emre Bağuç, vurularak ağır yaralandı.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Kaymak, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi´nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Emre Baguç ise tedaviye alındı.

Olaya ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-09-02 15:10:49



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