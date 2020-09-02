Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Düzce´de yasa dışı kenevir ekimi yapan H.U. ile Düzce´ye uyuşturucu getirerek, pazarlamaya çalışan D.A ile F.M. gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gümüşova ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaparak, uyuşturucu madde elde ettiği tespit edilen şüpheli H.U., yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 4 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Yine KOM Şube ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu Düzce´ye İstanbul'dan uyuşturucu getirerek, pazarlamaya çalıştığı tespit edilen D.A. ile F.M. de yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada 12 parça halinde 26 gram metamfetamin ve 15 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.

Her iki operasyonda yakalanan H.U., D.A. ve F.M. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Düzce Kapalı Cezaevi´ne gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-09-02 17:04:23



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