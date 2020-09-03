Öğretmenler, Covid-19´a karşı önlem almak için üretime geçti



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de Beyciler İlk ve Ortaokulu Beyciler İlkokulu öğretmenleri, okulların açılacağı 21 Eylül günü için dezenfektan aparatlarını atık malzemeden yaparak öğrencilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Pandemi nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlatılması planlanıyor. Bu sürece kadar Milli Eğitim Bakanlığı okullarda koronavirüse karşı gerekli önlemlerin alınması istedi. Düzce´nin Beyciler Mahalllesi´nde bulunan Beyciler İlk ve Ortaokulu öğretmenleri de öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli şekilde eğitim görmesi için okuldaki hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Öğretmenler fiziki mesafe kuralına uyulması için okul içinde işaretlemeler yaparken bir yandan da dezenfektan aparatlarını atık malzemeden yaparak öğrencilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Atıl ve kullanılmayan tahtalardan önce dezenfektan aparatları üreten öğretmenler sonra projeyi geliştirerek ayak basmalı hale getirdi.

'BÜTÇE GEREKTİRMEYEN MALZEMELERİ KULLANDIK'

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Beyciler İlkokulu Müdür Yardımcısı Cemil Çiftçi, "Covid-19 nedeniyle okullarda alınan tedbirler kapsamında biz de okulumuzla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Okulumuzda teknoloji, tasarım ve ahşap atölyesi kurulmuştu. Böyle bir atölye olunca okulumuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Akgül hocamız mobilya işinden anladığı için çeşitli fikirler geliştirdi. Dezenfektan dokunma ve basma aparatları düşündük. Çocukların kullanımın kolay olmasını sağlamaya çalıştık. Önce el aparatı yaptık daha sonra geliştirerek ayak basmalı hale getirdik. Bunların seri üretimini yaparak katlara monte edeceğiz. Çocuklarımızın okulda daha güvenli ve sağlıklı eğitim görmesi için tedbirleri almaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı çok özledik okullar açılsın diye dört gözle bekliyoruz. Biz de bu kapsamda gerekli tedbirleri kendi çapımızda, atık malzemeleri kullanarak, fazla bütçe gerektirmeyen malzemeleri kullanarak alıyoruz" dedi.

Müdür Yardımcısı Çiftçi, "Bu ayak basma aparatın kullanılmayan ve atıl halde olan sıralardan yaptık. İlk testini yaptık. Fazla masraf gerektiren parçalar değil. Ahşap, kullanılmayan ya da basit tahtaların kullanılarak yapıldığı çocukların sağlık ve güvenle kullanacağı aparatlar ürettik. Bunların tamamını sınıfların bulunduğu katlara montajını yaparak kullanılır hale getireceğiz" diye konuştu.

DHA-Eğitim Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-09-03 11:40:25



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