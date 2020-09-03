Öğretmenler, Covid-19´a karşı önlem almak için üretime geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenler, Covid-19´a karşı önlem almak için üretime geçti

DHA

Öğretmenler, Covid-19´a karşı önlem almak için üretime geçti


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de Beyciler İlk ve Ortaokulu Beyciler İlkokulu öğretmenleri, okulların açılacağı 21 Eylül günü için dezenfektan aparatlarını atık malzemeden yaparak öğrencilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.
Pandemi nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlatılması planlanıyor. Bu sürece kadar Milli Eğitim Bakanlığı okullarda koronavirüse karşı gerekli önlemlerin alınması istedi. Düzce´nin Beyciler Mahalllesi´nde bulunan Beyciler İlk ve Ortaokulu öğretmenleri de öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli şekilde eğitim görmesi için okuldaki hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Öğretmenler fiziki mesafe kuralına uyulması için okul içinde işaretlemeler yaparken bir yandan da dezenfektan aparatlarını atık malzemeden yaparak öğrencilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Atıl ve kullanılmayan tahtalardan önce dezenfektan aparatları üreten öğretmenler sonra projeyi geliştirerek ayak basmalı hale getirdi.
'BÜTÇE GEREKTİRMEYEN MALZEMELERİ KULLANDIK'
Çalışmalar hakkında bilgiler veren Beyciler İlkokulu Müdür Yardımcısı Cemil Çiftçi, "Covid-19 nedeniyle okullarda alınan tedbirler kapsamında biz de okulumuzla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Okulumuzda teknoloji, tasarım ve ahşap atölyesi kurulmuştu. Böyle bir atölye olunca okulumuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Akgül hocamız mobilya işinden anladığı için çeşitli fikirler geliştirdi. Dezenfektan dokunma ve basma aparatları düşündük. Çocukların kullanımın kolay olmasını sağlamaya çalıştık. Önce el aparatı yaptık daha sonra geliştirerek ayak basmalı hale getirdik. Bunların seri üretimini yaparak katlara monte edeceğiz. Çocuklarımızın okulda daha güvenli ve sağlıklı eğitim görmesi için tedbirleri almaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı çok özledik okullar açılsın diye dört gözle bekliyoruz. Biz de bu kapsamda gerekli tedbirleri kendi çapımızda, atık malzemeleri kullanarak, fazla bütçe gerektirmeyen malzemeleri kullanarak alıyoruz" dedi.
Müdür Yardımcısı Çiftçi, "Bu ayak basma aparatın kullanılmayan ve atıl halde olan sıralardan yaptık. İlk testini yaptık. Fazla masraf gerektiren parçalar değil. Ahşap, kullanılmayan ya da basit tahtaların kullanılarak yapıldığı çocukların sağlık ve güvenle kullanacağı aparatlar ürettik. Bunların tamamını sınıfların bulunduğu katlara montajını yaparak kullanılır hale getireceğiz" diye konuştu.
DHA-Eğitim Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-09-03 11:40:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Pehlivan'dan üyelere destek
YEREL HABERLER MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Pehlivan'dan üyelere destek
Prof. Dr. Konuk: “Ebeveynler kendi korku ve kaygılarını kontrol altına almalı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Konuk: “Ebeveynler kendi korku ve ...
DTSO Başkanı Şahin, “İhracatta rekor seviyeye ulaştık"
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Şahin, “İhracatta rekor seviyeye ...
Vali Atay canlı yayınla derse katıldı
YEREL HABERLER Vali Atay canlı yayınla derse katıldı
Tem otoyolunda kamyon devrildi; 1 yaralı
YEREL HABERLER Tem otoyolunda kamyon devrildi; 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
AK Parti’li Özhaseki: “Düzce’de bir tek çöp bile ziyan olmayacak”
YEREL HABERLER AK Parti’li Özhaseki: “Düzce’de bir tek çöp bile ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Düzce’de
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Düzce’de
Düzce’de 4.5 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Düzce’de 4.5 kilo esrar ele geçirildi
Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
Akçakoca’da su kesintisine anında müdahale
YEREL HABERLER Akçakoca’da su kesintisine anında müdahale
Kurugöl Tabiat parkında çevre temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Kurugöl Tabiat parkında çevre temizliği yapıldı
Kahvehanede çatışan husumetli 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kahvehanede çatışan husumetli 2 kişiden biri öldü, ...
Başkan Özlü Türkiye Belediye Birliği’ni Düzce’de ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Özlü Türkiye Belediye Birliği’ni Düzce’de ...
180 kişiyi iş imkanı
YEREL HABERLER 180 kişiyi iş imkanı
Vali Atay maske denetime katıldı maske dağıttı
YEREL HABERLER Vali Atay maske denetime katıldı maske dağıttı
Kadına şiddetle mücadele komisyonu toplandı
YEREL HABERLER Kadına şiddetle mücadele komisyonu toplandı
Düzce’de ihracat yüzde yüze yaklaştı
YEREL HABERLER Düzce’de ihracat yüzde yüze yaklaştı
Mevsimlik tarım işçilerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerine eğitim verildi
Kaynaşlı Belediyesi spor tesisi açıldı
YEREL HABERLER Kaynaşlı Belediyesi spor tesisi açıldı
Çalıntı motosikletle balık avına giden 2 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Çalıntı motosikletle balık avına giden 2 kişi ...
Güreş Milli Takımı Düzce’de kamp yapacak
YEREL HABERLER Güreş Milli Takımı Düzce’de kamp yapacak
Düzceli balıkçılar yeni sezonda elleri dolu dönüyor Akçakoca'dan denize açılan balıkçılardan boş dönen yok Denize serdikleri ağlar ile kasa kasa palamut ve mezgit avladılar
YEREL HABERLER Düzceli balıkçılar yeni sezonda elleri dolu ...
Okullarda hazırlıklar tüm hızı ile sürüyor
YEREL HABERLER Okullarda hazırlıklar tüm hızı ile sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X