Akçakoca'da su kesintisi

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan su kesintisine belediye ekipleri anında müdahaleye başladı. Yetkililer yaşanan su kesintisinin gün içerisinde çözülüp su hizmetine başlanacağını bildirdiler.

Su kesintisinin ana su borusunda meydana gelen patlak yüzünden olduğunu açıklayan belediye yetkilileri, "İlçemiz arabacı köyü üzerinde su şebekesini besleyen ana su borusunda ikinci bir su borusu patlağı meydana gelmiş olup Belediyemiz Fen işleri müdürlüğü ekipleri duruma anında müdahale etmiş olup çalışmalara başlamıştır. Arızanın gün içerisinde giderilip şebekeye en kısa sürede tekrar su verilecektir. Vatandaşlarımızın su kesintisine karşı tedbirli olmaları önemle rica olunur" açıklamasında bulundu.

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