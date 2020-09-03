Mehmet Özhaseki: Covid-19 mücadelesinde en başarılı ülke Türkiye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Özhaseki: Covid-19 mücadelesinde en başarılı ülke Türkiye

DHA

Mehmet Özhaseki: Covid-19 mücadelesinde en başarılı ülke Türkiye


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımda yapılan düzenleme kapsamında, yeni alınan midibüslerin hizmete alınması törenine katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Covid-19'la mücadele konusunda en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu ve devletin tüm imkanlarının sonuna kadar seferber edildiğini söyledi. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Düzce Belediyesi tarafından yeni şehir içi ulaşım araçlarının hizmete alınması töreninde yaptığı konuşmada Covid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini söyleyerek, "Covid-19 diye bir şey çıktı. Tüm dünyadaki mikropları toplasanız, 1 gram etmiyormuş. Ama koca koca devletleri dize getirdi. Ben zenginim, ben büyüğüm diyen havalı cıvalı bütün şirketleri dize getirdi. Zor bir süreçten geçiyoruz. Devletlere düşen sağlık sistemini gözden geçirip, vatandaşlarına yardımcı olmak. Allah kimseye bu hastalığı vermesin. İçerde entübe olanları görüyorum, içler acısı bir durum. Ama böyle bir felaket olduğunda devlete düşen, vatandaşlarına en iyi hizmeti vermektir. Bu hastalıkta 200´e yakın dünya devleti içinde ölüm oranı en az olan, tedavi sürecinde en başarılı olan, hastanelerde kalitesi en yüksek olan ülke hangisidir denilse herkes Türkiye diyecektir. Devletin tüm imkanları sonuna kadar seferber ediliyor.  Amerika´yı gördük. Orada bir vatandaşın sigortası yoksa ve hastaneye gitmişse 25-30 bin dolardan aşağı tedavi olamıyor. İtalya, İspanya ve İngiltere´de toplu ölümlerin olduğunu gördük. Huzurevlerine terk edilen yaşlıların toplu mezarlara gömüldüğünü gördük. Türkiye hem kendine yetti hem de gitti, onlara yardım etti" dedi.
'TÜRKİYE BU ORTAMDA YATIRIM ÜSTÜNE YATIRIM YAPTI'
Özhaseki, "Türkiye bir yandan ekonominin küçüldüğü bu ortamda yatırım üstüne yatırım yapmaya devam ediyor. Hastaneler açmaya devam ediyor, yollar yapmaya devam ediyor.  Köprüler, tüneller yapmaya devam ediyor. Teknoloji alanında yatırımlar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen her gün bir açılış yapıyor. Türkiye´de hem yer altında hem de yer üstünde hareketlilik olduğunu söyleyen Özhaseki "Bu ülkenin yerinin altında biraz hareketlilik var. Biraz yerinin üstünde de hareketlilik var. Yerin altındaki hareketliliği siz Düzceliler iyi biliyorsunuz, bunu en acı şekilde yaşadınız. Bir depremsellik var. Bu gerçeği bilerek, hareket etmeliyiz ve evlerimizi ona göre yapmalıyız. Binalarımızı ona göre inşa etmeliyiz. Bir taraftan da yer üstündeki fitne odaklarını unutmamamız gerekiyor. Benim öğrencilik zamanımda sağ-sol kavgaları vardı. Derslere doğru düzgün giremiyorduk. Sağ-sol kavgası milletimizi ikiye bölmüştü. Arkasından PKK terör örgütünün bu ülkede 40 yıldır yaptıklarına hepimiz şahidiz.  Ama Cumhurbaşkanımızın dirayetli davranışı ve liderliğiyle bugün şehirlerimiz temizlendi. Güneydoğu´dan sorumlu bakanlık görevi yaptığım için de söylüyorum. Güneydoğu´daki şehirlerimiz de temizlendi" dedi.
'FETÖ FELAKETİ YAŞATTI'
15 Temmuz darbe kalkışmasına da değinen Özhaseki "Sonra bir başka örgüt FETÖ, hepiniz bilirsiniz. Bu milletin en zeki çocuklarını seçtiler. En zengin adamlarına giderek 'hayır işliyorsunuz' diyerek paralarını aldılar. Ama öyle bir tezgah kurdular ki 17-25 Aralık´ta hukuk darbesi, 15 Temmuz´da felaketle karşı karşıya kaldık. Allah´a şükür ki sizler büyük milletin mensuplarısınız, liderimiz ise cesareti ile bu millete önderlik etti ve bu felaketi atlattık. Eski dönemlerdeki zayıf iktidarlar, koalisyonlar olsaydı, ne yaptığını bilmez, birbirine girmiş adamlar olsaydı. Bu ülkenin hali bilmiyorum ne olurdu" dedi.
'MUHALEFET BİR 'ELİNİZE SAĞLIK' DEMİYOR'
Konuşmalarında muhalefete de yüklenen Özhaseki, "Söylememek için kendimi zor tutuyorum. Garip bir muhalefetimiz var. Bunca başarılı işler oluyor, bir tanesi de çıkıp, 'elinize sağlık' demiyor. Ondan vazgeçtik, 'iftira etmesinler' diyecek, haldeyiz. Doğal gaz buluyoruz karşı taraftan başladılar. Allah´tan genel başkanları yasakladı da şimdi bir şey dememeye başladılar. Yoksa ilk yasak gelmeden 'Ne oldu ki bulduysanız. O zaten 7 yıllık. Ne olmuş, doğal gazı getirmek kaç sene sürer. Bunu işleyip, dışarı çıkarmak kaç lira tutar' Ya, ne olur biraz sevinin ya. 320 milyon metreküp doğal gaz bulunmuş. Bu milletin ferdi olarak benim bayram etmem lazım. İktidarda kim olursa olsun ne fark eder. 7 yıl yetermiş, olsun. 1 yıl da yetse şükür Allah´a. Zaten yeni sondajlar başladı. 17 yıllık da buluruz. 27 yıllık da çıkacak. Bu rezervler Türkiye´nin dışa bağımlı doğal gazını kendi içinde üretir hale getirecek.  Bir taraftan ekonomik canlılık getirecek. Dışarı döviz gitmeyecek, dışa bağımlıktan kurtulacağız. Buna sevinmek gerekmez mi?" dedi.
100 ADET MİDİBÜS HİZMETE SUNULDU
Toplu taşıma sisteminin Düzce´nin önemli sorunlarından birisi olduğunu söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Vatandaşlarımızın memnun olmadığı, belediyemizin ise zarar ettiği bir sistemdir. Bu sistem üzerinde çalışmak için Türkiye´de bu işi en iyi bilenleri çağırdık. Yaklaşık 15 aydır çalışıyoruz. Bugünkü tören 15 aylık çalışmanın sonucudur. Düzce için 'ulaşım mastır planı' yaptık. Birinci kısmı, hat optimizasyonudur. Bunu tamamladık ve uygulamaya koyduk. Kalan kısmı, yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu yatırımı Düzceliler yaptı. Belediye yapmadı. Bu araçların her biri, bir Düzceliye aittir. Bu sistemde amacımız Düzce´nin ne kadar yolcusu var. Bu yolcularla paralel olarak, araç seçme esasına dayandırdık" dedi.
Konuşmaların ardından yeni alınan 100 adet midibüs, Düzcelilerin hizmetine sunuldu. İlk geziyi ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yaptı.
DHA-Politika Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-09-03 15:02:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Özhaseki: "Muhalefet Türkiye’de yapılan güzel şeyleri takdir etmekten uzak”
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki: "Muhalefet Türkiye’de yapılan ...
Özhaseki’ye Düzcespor forması hediye edildi
YEREL HABERLER Özhaseki’ye Düzcespor forması hediye edildi
Akçakoca'da su kesintisi
YEREL HABERLER Akçakoca'da su kesintisi
Öğretmenler, Covid-19´a karşı önlem almak için üretime geçti
YEREL HABERLER Öğretmenler, Covid-19´a karşı önlem almak için ...
MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Pehlivan'dan üyelere destek
YEREL HABERLER MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Pehlivan'dan üyelere destek
Prof. Dr. Konuk: “Ebeveynler kendi korku ve kaygılarını kontrol altına almalı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Konuk: “Ebeveynler kendi korku ve ...
DTSO Başkanı Şahin, “İhracatta rekor seviyeye ulaştık"
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Şahin, “İhracatta rekor seviyeye ...
Vali Atay canlı yayınla derse katıldı
YEREL HABERLER Vali Atay canlı yayınla derse katıldı
Tem otoyolunda kamyon devrildi; 1 yaralı
YEREL HABERLER Tem otoyolunda kamyon devrildi; 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
AK Parti’li Özhaseki: “Düzce’de bir tek çöp bile ziyan olmayacak”
YEREL HABERLER AK Parti’li Özhaseki: “Düzce’de bir tek çöp bile ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Düzce’de
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Düzce’de
Düzce’de 4.5 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Düzce’de 4.5 kilo esrar ele geçirildi
Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
Akçakoca’da su kesintisine anında müdahale
YEREL HABERLER Akçakoca’da su kesintisine anında müdahale
Kurugöl Tabiat parkında çevre temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Kurugöl Tabiat parkında çevre temizliği yapıldı
Kahvehanede çatışan husumetli 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kahvehanede çatışan husumetli 2 kişiden biri öldü, ...
Başkan Özlü Türkiye Belediye Birliği’ni Düzce’de ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Özlü Türkiye Belediye Birliği’ni Düzce’de ...
180 kişiyi iş imkanı
YEREL HABERLER 180 kişiyi iş imkanı
Vali Atay maske denetime katıldı maske dağıttı
YEREL HABERLER Vali Atay maske denetime katıldı maske dağıttı
Kadına şiddetle mücadele komisyonu toplandı
YEREL HABERLER Kadına şiddetle mücadele komisyonu toplandı
Düzce’de ihracat yüzde yüze yaklaştı
YEREL HABERLER Düzce’de ihracat yüzde yüze yaklaştı
Mevsimlik tarım işçilerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerine eğitim verildi
Kaynaşlı Belediyesi spor tesisi açıldı
YEREL HABERLER Kaynaşlı Belediyesi spor tesisi açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X