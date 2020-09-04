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Soğan yüklü kamyona çarpan TIR´ın sürücüsü yaralandı

DHA

Soğan yüklü kamyona çarpan TIR´ın sürücüsü yaralandı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, kuru soğan yüklü kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Muhammer Yüce, araçta sıkışarak, yaralandı. Kazada soğanlar ise yola saçıldı. 
Kaza, saat 05.00 sıralarında, TEM yolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Muhammer Yüce'nin kullandığı 50 LG 801 plakalı TIR, Mahir Karabulut yönetimindeki 05 LR 140 plakalı kuru soğan yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Yüce, hasar gören TIR'da sıkıştı. Kamyonun kasasında bulunan soğanlar ise yola saçıldı. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekibi, Yüce'yi araçtan yaralı çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammer Yüce, tedaviye alındı. Yola dökülen soğanlar, araca yüklenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-09-04 10:04:33

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