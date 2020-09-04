DTSO Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın olağan meclis toplantısı, korona virüs önlemleri alınarak Meclis Başkanı Ahmet Dertli’nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk olarak Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, oda faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı. Şahin yapılan çalışmaları tek tek sıraladı. Şahin, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin teşvikleriyle odamızın destek ve himayesine verilen proje okulumuz Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin çocuk gelişim alanı yüzde 12 ile yüzde 33’lük yüzdeler aralığında 34 öğrenci olarak 20202021 eğitim öğretim sezonu için doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı. KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, odamızın düzenlediği video konferans toplantısına katılarak KOSGEB’in KOBİgel KOBİ gelişim destek programı semineri ve güncel destek paketleriyle ilgili bilgiler aktardı. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında C¸alıs¸ma ve I·ŞKUR Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, odamız ve TB Sewtech Otomotiv San. ve Tic. Ltd. S¸ti. arasında artı istihdam protokolü imzalandık” dedi.

Toplantıya Meclis Üyeleri Feyzi Gülsoy ve Murat Taştepe, Video konferans yöntemi ile katılım sağladılar. DTSO olağan meclis toplantısı, aylık mizanlar ve raporların görüşülmesiyle sona erdi.

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