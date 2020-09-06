Kaz ile köpeğin örnek arkadaşlığı

– Düzce'de kaz ile köpeğin dostluğunda yaşanan sıcak görüntüler görenlerin ilgisini çekiyor.

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Aktaş köyünde oturan 83 yaşındaki Lütfi Çakır ile eşi 70 yaşındaki Hatice Çakır, 6 aylık olan ve ‘Rocy’ ismini verdikleri köpekleri ile 7 aylık ‘Endam’ ismini verdikleri kazlarına birlikte bakıyorlar. Doğduklarından bu yana bir arada büyüyen kaz ve köpek, birbirine alışınca oyun oynamaya başladı. Kaz bulduğu her fırsatta köpeğin yanına giderek, hem kaşıyor hem oyunlar oynuyor. Kaz ile köpeğin oyununu gören Lütfi Çakır da o anları cep telefonuyla görüntüledi. Herkese örnek olacak sıcacık görüntülerin yaşandığı kaz ile köpeğin dostluğunu sosyal medya hesabına yükleyen LütfiHatice Çakır çiftinin videosu beğeni yağmuruna tutuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.