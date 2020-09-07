Yağmur çamur demeden kazı çalışmasına katıldılar

– Tarihi Milattan önce 3’üncü yüzyıla kadar dayanan Konuralp Antik Kent’te kazı çalışmaları son sürat devam ediyor. Temizlik işlerine bağlı ekipler yağmur çamur demeden antik kentte yapılan kazı çalışmasına katılım sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi’nin ortaklaşa olarak Konuralp antik kentte yapılan kazı çalışmaları son sürat devam ediyor. Düzce Belediyesi’nin her hafta bir birim müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede kazı çalışmalarına gönüllü katılarak destek veriyor. Bu hafta ise yağmur yağışına rağmen Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgede kazı çalışması yaptı. Binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkartabilmek için var güçleri ile kazı çalışması yapılırken, bölgede daha önce tarihi dokusu bozulmamış merdivenler keşfedilmişti.

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