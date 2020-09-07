Konuralp’in torunları Konuralp’i anlattı

– Düzce’de düzenlenen “Konuralp’in Torunları, Konuralp’i Anlatıyor“ kompozisyon yarışması sonuçlandı. Yarışmada Hasan Esat Sungur Düzce’nin Ruhu Konuralp yazısı ile birinci oldu.

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Düzce Gençlik Merkezinin ortaklaşa düzenlediği “Konuralp’in Torunları, Konuralp’i Anlatıyor “ kompozisyon yarışması düzenlendi. Yarışmaya çok sayıda öğrenci kompozisyon yazarak katıldı. Yarışmada Hasan Esat Sungur Düzce’nin Ruhu Konuralp yazısı ile birinci olurken, Fatma Nur Dudak Keşfedilmeyi Bekleyen Konuralp’e Bir Bakış ile ikinci, Eda Nur Koloğlu Medeniyetlere Bir Kesit yazısı ile üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren birinciye tablet, ikinciye akıllı bileklik, üçüncüye ise hediye çeki verilecek.

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