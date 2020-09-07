Girişimcilere 1,2 Milyon TL’lik destek

Düzce’de önemli işlere imza atan Düzce Teknopark; TÜBİTAK uygulayıcı kuruluşu olarak yürüttüğü 1512 BİGG Bireysel Genç Girişim Hızlandırma Programı ile genç girişimcilere önemli oranda destek almaya hak kazandı.

Batı Karadeniz bölgesi başta olmak üzere, Türkiye’de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2018 yılında TÜBİTAK 1512 BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olmaya hak kazanan Düzce Teknopark, Bireysel Genç Girişim Hızlandırma Programı ile hatırı sayılır işlere imza attı.

BİGGDÜNYA 2019/2. dönemde 2 ekip toplamda 400 bin TL hibe almaya hak kazandığı bilgisini paylaşan Düzce Teknopark, BİGGDÜNYA programının 3. döneminde hibe kazanan 6 ekibe ise toplamda 1.2 milyon TL destek sağlanacağını bildirdi.

Düzce Teknopark’tan yapılan açıklamada farklı alanlarda teknoloji tabanlı yenilikçi fikir geliştiren ekiplere sağladığı; eğitim, mentörlük ve uzman ekip destekleri ile genç girişimcilerin önemli oranda destek kazandığı belirtildi. Ayrıca sağlanan hibe desteğinin yanında Düzce Teknopark tarafından sağlanacak iş birlikleri ile girişimcilerin desteklenmeye devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

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