Düzce’de Liseye gitmek isteyen öğrenciler açıkta kalmadı

– Düzce’de 8. sınıftan mezun olup herhangi bir liseye devam etmek isteyen öğrencilerin tamamı yerleşti.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 8. sınıftan mezun olup herhangi bir liseye devam etmek isteyen öğrencilerin tamamı yerleştiği bildirildi. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi; “2020 Liselere Giriş Sınavı (LGS) de Düzce il geneli sınava giren öğrencilerden 47 öğrenci yüzde 1'lik dilimde, 234 öğrenci yüzde 5'lik dilimde ve 422 öğrenci ise yüzde 10'luk dilimde yer alarak büyük bir başarı elde etmişler ve tercih ettikleri liselere yerleşmişlerdir. Ayrıca sınava giren öğrencilerden toplam 625 öğrenci Sınavla Öğrenci Alan bir liseye girmeye hak kazanmış ve kayıtlarını yaptırmışlardır. Adrese dayalı yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerimiz kayıt alanı, ortaöğretim başarı puanı gibi kriterler esas alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Yerleştirme Sistemi tarafından liselere yerleştirilmiş olup, bu yerleştirmeler sonucunda da yerleşemeyen 22 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından tercihleri, kontenjan durumları ve ortaöğretim başarı puanları da göz önüne alınarak uygun liselere yerleşmeleri sağlanmıştır.”

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