Düzce’den ulusala hedefi ile tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’den ulusala hedefi ile tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyorlar

İHA

Düzce’den ulusala hedefi ile tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyorlar

Düzce’de tiyatroya gönül vermiş bir grup gençten oluşan Gamsızlar Tiyatrosu Topluluğu, yeni sosyal medya projeleri “İnstagram Hikayeleri” ile hem Düzcelileri hem de tüm Türkiye’yi güldürmeyi hedefliyor. Bugün düzenlenen basın toplantısıyla projelerini tanıtan topluluk, “ Düzce’den ulusala” hedefi ile tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Düzce Gamsızlar Tiyatro Topluluğu, yeni ve Düzce’de ilk kez hayata geçirilecek projeleri ile komedi severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. MSA Film ve NEC Film şirketleriyle ortak yürütülecek projede, Gamsızlar Tiyatro Topluluğu, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde insanları biraz olsun gülümsetebilmeyi hedefliyor.
Bugün düzenlenen basın toplantısıyla Düzcelilere hem kendilerini hem projelerini tanıtan Gamsızlar Tiyatro Topluluğuna bu projede destek verecek olan MSA Film Post Prodüksiyon Reklamcılık Şirketi Kurucusu ve NEC Film ortağı Murat Albayrakoğlu, Düzceli genç tiyatroculara destek vererek tüm Türkiye’yi güldürme amacında olduklarını belirtti.
Albayrakoğlu, “Öncelikle sosyal mecralarda ve ulusal televizyonlar vasıtasıyla tüm Türkiye’yi güldürmek. Düzce’de çok yetenekli arkadaşlarımız var. NEC Film ve MSA Film olarak Düzceli arkadaşlarımıza destek vermek istiyoruz. İnanıyoruz ki tüm Türkiye’yi buradan güldüreceğiz. Yaşadığımız bu trajik dönemde onları tebessüm ettirmek için hep birlikte çalışacağız. Enerji dolu genç arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte İnstagram Hikayeleri başlığında keyifli programlarımız olacak.Umarım Düzce ve Türkiye beğenir” dedi.
Proje ortağı NEC Film adına konuşan Necmi Albayrakoğlu ise, tiyatronun gelir getiren bir mecra olmadığını söyleyerek, gençlere verdikleri bu desteği sosyal sorumluluk olarak gördüklerini vurguladı.
Albayrakoğlu, “Ulusal anlamda bir çok proje ile uğraşıyoruz. Düzce’den çıkacak yetenekli arkadaşları da ulusal anlamdaki projelere taşıyacağız. Düzce’de tiyatroya gönül vermiş bir grup gençten oluşan Gamsızlar Tiyatrosu Topluluğu, yeni sosyal medya projeleri ‘İnstagram Hikayeleri’ ile hem Düzcelileri hem de tüm Türkiye’yi güldürmeyi hedefliyor. Düzce Gamsızlar Tiyatro Topluluğu, yeni ve ilk kez hayata geçirilecek projeleri ile komedi severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. MSA Film ve NEC Film şirketleriyle ortak yürütülecek projede, Gamsızlar Tiyatro Topluluğu, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde insanları biraz olsun gülümsetebilmeyi hedefliyor. Gamsızlar Tiyatro Topluluğu İnstagram Hikayeleri projesi ile gündelik hayatta yaşanan komik olayları halka yansıtırken, güldürmenin yanı sıra gençlere sanatı sevdirip ve yönlendirip gençleri kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak istiyorlar. Düzce’de ilk olacak bu projeyi sadece şehrimizde değil Türkiye’ye duyurarak gençlerin önünü açmayı, yetenekli gençleri keşfetmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.
Gamsızlar Tiyatro Topluluğu Sahne Yönetmeni Önder Saraçlı ise öncelikle Murat Albayrakoğlu ve ekibine projeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti, Genel Sanat Yönetmeni İsa Gülaçtı da proje hakkında bilgiler verdi.
Saraçlı, “Düzce’de hem genç hem bu tarz projelerde yer almak isteyen bir çok arkadaşımız var. Hedefimiz, İnstagram Hikayeleri herkesin bir hikayesi vardır kapsamında siz değerli izleyicilerimizi güldürmeyi hedefliyoruz“ derken, Gülaçtı da, “Aklımızda böyle bir ulusal proje vardı, ulusalda bir çok skeç programı oluyor, ilk kez böyle bir proje olacak ulusal mecraya yansıyacak. Biz çok heyecanlıyız güldüreceğimizden de çok eminiz” ifadelerini kullandı. Topluluğun oyuncu koçu Elif Yurtsever de, pandemi süreci dolayısıyla sahne dışında sanatseverlerle bulaşacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce Üniversitesi 'kovan havası'nın tedavi edici özelliği için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi 'kovan havası'nın tedavi edici ...
Düzce’de Liseye gitmek isteyen öğrenciler açıkta kalmadı
YEREL HABERLER Düzce’de Liseye gitmek isteyen öğrenciler açıkta ...
Düzce’deki imkanı olmayan öğrenciler için EBA destek noktası
YEREL HABERLER Düzce’deki imkanı olmayan öğrenciler için EBA destek ...
Özkan Gözütok dünya evine girdi
YEREL HABERLER Özkan Gözütok dünya evine girdi
Girişimcilere 1,2 Milyon TL’lik destek
YEREL HABERLER Girişimcilere 1,2 Milyon TL’lik destek
Akrobatik sürücü yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER Akrobatik sürücü yürekleri ağza getirdi
Düzce’nin zam şampiyonu salatalık oldu
YEREL HABERLER Düzce’nin zam şampiyonu salatalık oldu
Astım, bronşit, amfizem ve KOAH hastaları için umut ışığı
YEREL HABERLER Astım, bronşit, amfizem ve KOAH hastaları için umut ...
Anız yangınları orman yangınına dönüşmesin Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Kahraman: “Anız yangınları doğadaki canlıları yok ediyor” “ Vatandaşların kontrol altına alamadığı yangınlar ormanları yok ediyor” “Anızlar belediyelerin temizlik müdürlüğü ekiplerince toplanır, yakmayalım”
YEREL HABERLER Anız yangınları orman yangınına dönüşmesin Düzce ...
Konuralp’in torunları Konuralp’i anlattı
YEREL HABERLER Konuralp’in torunları Konuralp’i anlattı
Yağmur çamur demeden kazı çalışmasına katıldılar
YEREL HABERLER Yağmur çamur demeden kazı çalışmasına katıldılar
Düzce’de kent kart dolum cihazları hizmete girdi
YEREL HABERLER Düzce’de kent kart dolum cihazları hizmete girdi
TEM’de otomobil alev alev yandı Yanan otomobildeki patlamalar yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER TEM’de otomobil alev alev yandı Yanan otomobildeki ...
Düzce'de otomobil, alev alev yandı
YEREL HABERLER Düzce'de otomobil, alev alev yandı
Kaz ile köpeğin örnek arkadaşlığı
YEREL HABERLER Kaz ile köpeğin örnek arkadaşlığı
Kaz ile köpeğin dostluğu ilgi çekiyor 
YEREL HABERLER Kaz ile köpeğin dostluğu ilgi çekiyor 
Başkan Ercan’dan Daire Başkanı Altınkayık’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Ercan’dan Daire Başkanı Altınkayık’a ziyaret
Maket polis araçlarından sonra maket polisler görev başında
YEREL HABERLER Maket polis araçlarından sonra maket polisler görev ...
Cumayeri Belediyesi'ne övgü dolu sözler
YEREL HABERLER Cumayeri Belediyesi'ne övgü dolu sözler
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
YEREL HABERLER Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
Ziyarette gördükleri çocuklara hediye gönderdiler
YEREL HABERLER Ziyarette gördükleri çocuklara hediye gönderdiler
50 gün sonra yağmur düştü
YEREL HABERLER 50 gün sonra yağmur düştü
Düzce Üniversitesi'nde eğitim bazı bölümlerde uzaktan bazı bölümlerde hibrit olacak
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi'nde eğitim bazı bölümlerde uzaktan ...
Şükran Öney Anaokulunda hijyen denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Şükran Öney Anaokulunda hijyen denetimi yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X