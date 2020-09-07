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Otomobil önce yayanın koluna çarptı ardından bariyerlere çıktı

İHA

Otomobil önce yayanın koluna çarptı ardından bariyerlere çıktı

– Düzce’nin Hamidiye Mahallesi’nde meydana gelen kazada D100 yan yolda giden yayaya çarpamamak için direksiyonu kırmasına rağmen hem yayanın koluna ayna çarptı hem de bariyerlerin üstüne çıktı.
Kaza, öğle saatlerinde Düzce’nin Hamidiye Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Düzce’den Sakarya istikametine doğru seyreden Serdar Z.’nin kullandığı 03 EF 220 plakalı Tofaş marka otomobil, D100 Karayolu yan yolda Hamidiye Caddesi’nde yolda yürümekte olan 76 yaşındaki Feride G.’nin koluna aynası ile çarptı ardından bariyerin üstüne çıktı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın kolundan yaralanırken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaşlı kadına yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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