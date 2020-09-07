Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı 

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kadir Öztürkoğlu (66) yaralandı
Kaza, akşam saatlerinde Düzce Caddesi'nde meydana geldi. Bilal Kurtoğlu (19) yönetimindeki 81 EZ 161 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Öztürkoğlu'nun (66) kullandığı plakası bulunmayan motosiklete çarptı. Öztürkoğlu otomobilin ön camına çarparak yaralandı. Kazayı görenler bacağı kırılan ve başına darbe alan Öztürkoğlu´na ilk müdahalede bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Öztürkoğlu tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-09-07 21:07:55
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