Başkan Tuncay Şahin AB toplantısında

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– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin TürkiyeAB Gümrük Birliğinin Güncellenmesi konulu seminere katıldı.

DTSO Başkanı Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Saydam ve Meclis üyesi Hasan Arslan, video konferans olarak gerçekleştirilen TürkiyeAB Gümrük Birliğinin Güncellenmesi konulu seminer programına katılım sağladılar.

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