Samandere yolunda Vali Atay’dan inceleme

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– Düzce’nin tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülen Samandere Şelalesi bölgesinde Düzce Valisi Cevdet Atay incelemelerde bulundu.

Düzce’nin turizm değerlerinden birisi olan Samandere Şelalesi bölgesinde yol çalışmaları devam ediyor. Düzce’nin tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülen Samandere Şelalesi bölgesinde İl Özel idaresi ekipleri tarafından yol yapım çalışması yapılıyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, bölgede yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi. Atay’a İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen eşlik ederek bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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