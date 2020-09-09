– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel eğitim öğrenci ve velilerine yönelik "Öğretmenim Yanıbaşımda Elim Sende" projesi devam ediyor. Proje kapsamında evde materyal ihtiyacı olan özel eğitim öğrencilerine ihtiyacı olan materyaller kendilerine ulaştırılıyor, aileler ve çocuklar için etkinlik ve bilgilendirme videoları hazırlanarak youtube kanalı aracılığıyla aile ve öğrencilere destek olmaya olunuyor.

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