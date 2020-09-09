Düzce’de başarıya bir adım projesi devam ediyor

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Düzce’de lise ve ortaokul son sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulamaya konulan ‘Başarıya bir adım projesi’ devam ediyor.

Düzce’de lise ve ortaokul son sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan ‘Başarıya bir adım projesi’ korona virüs salgına rağmen tüm hızı ile devam ediyor. Bu dönemde 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik akademik takip ve sosyal gelişimi hedef alan projede her son sınıf öğrencinin bir koç öğretmeni olacak. Koç öğretmenler, öğrencilerin rehberlik ederek, uzaktan eğitim ve canlı derse katılımlarını takip edecek. Hem akademik hem de sosyal gelişimini izleyecek. Son sınıf öğrencileri için hazırlanacak olan çalışma planı ile akademik başarıları takibe alınacak. Çalışma planları hazırlanan öğrencilerin ‘kazanım değerlendirmeleri’ çevrimiçi veya kurslarda yapılarak analiz edilecek ve veliler bilgilendirmeler yapacak. Koç öğretmenler veliler ile sürekli iletişimde olacak, sınıf öğretmeni ve okul idaresi ile iki haftada bir uzaktan iletişim araçları veya sosyal mesafe kurallarına uygun olarak toplanarak öğrencinin genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Başarıya bir adım’ projesi ile salgın hastalık döneminde son sınıf öğrencilerin akademik başarılarının takip edilmesi ve geçiş sınavlarına girecek olan öğrencilerin kazanım değerlendirmelerini gerçekleştirerek, eksikliklerin giderilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.