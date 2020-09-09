Tarım aracı patpat devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, 'patpat' adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Düzce´ye bağlı Kavakbıçkı köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinden dönen Melike Bulut yönetimindeki patpat adı verilen tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada, devrilen aracın altında kalan Elif Başoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Melike Bulut, Nebahat Ataseven, Dilara Yılmaz, Merve Bulut ve Şevval Bulut yaralandı. Yaralı 5 kişi, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-09-09 16:26:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.