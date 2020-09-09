Başkan Özlü “Central park havası Düzce’de esecek” Millet bahçesinde çalışmalar devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özlü “Central park havası Düzce’de esecek” Millet bahçesinde çalışmalar devam ediyor

İHA

Düzce'nin çehresini değiştirecek, bölgenin en büyük Millet Bahçelerinden biri olan Millet Bahçesi birinci etap alanında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Alandaki tek betonarme yapı olan Millet Kıraathanesinin temel atma işlemi yapıldı.

Başkan Özlü “Central park havası Düzce’de esecek” Millet bahçesinde çalışmalar devam ediyor

Düzce’nin çehresini değiştirecek, bölgenin en büyük Millet Bahçelerinden biri olan Millet Bahçesi birinci etap alanında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Alandaki tek betonarme yapı olan Millet Kıraathanesinin temel atma işlemi yapıldı.
Düzce Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile yapımına başlanan Millet Bahçesi 1. Etap inşaatında gözle görülür yol kat edildi. Başkan Dr. Faruk Özlü’nün yakinen takip ettiği çalışmalar kapsamında etrafı çevrilen alandan hava görüntüleri alındı. Görüntülerde parkın Kuzey tarafında planlanan Millet Kıraathanesi ve Su Deposu alanlarının temel atma işleminin tamamlandığı görüldü. Proje içindeki tek betonarme yapı olan Kıraathanenin kaba inşaat çalışmalarının ise Eylül ayı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.
Aynı zamanda müteahhit firma, proje alanındaki yürüyüş yolu, aktivite parkı ve yeşil alan kısımlarının ise alt yapı sistemleri; kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamlanması sonrası yapımına başlayacaklarını açıkladı. Alt yapı sistemlerinin de tamamlanması ile birlikte mevcut projede yer alan donatıların yerleştirilmesi ile yaklaşık 27 bin Metrekare büyüklüğündeki yeşil alan Düzcelilerin hizmetine sunulacak.
Projeyi yakından takip eden Başkan Özlü, Millet Bahçesi Projesinin zamanında tamamlanacağına dikkat çekerek “kamuoyunda dolaşan asılsız iddialar var. Bu iddialar doğru değil, TOKİ eliyle yürütülen bu çalışma ciddi bir yatırımdır. Burası tamamlandığında Düzce’nin merkezi çok farklı bir çehre kazanacak. Avrupa’da şehirlere kimlik olmuş park ve yeşil alanlar var, aynı anlayış Düzce’de de etkili olacak. Central Park nasılsa Millet Bahçesi 1. Etap da Düzceliler için öyle karşılık bulacak. Kentleşmede ulusal mimari seferberliğimizin simgesi olan ve nefes alan şehirler felsefesi ile de uyumlu milletin bahçelerini vatandaşımıza sunmak için bu projeden sonra stadyumu da kaldırarak o alana da 2. etap projemizi inşa edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım aracı patpat devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Tarım aracı patpat devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Düzce’de tarım işçilerini taşıyan patpat devrildi: 1 ölü 5 yaralı Genç kızın geriye salıncakta sallandığı görüntüsü kaldı Patpata binmeden önce öğlen yemeği yemişler
YEREL HABERLER Düzce’de tarım işçilerini taşıyan patpat devrildi: 1 ...
Düzce’de başarıya bir adım projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Düzce’de başarıya bir adım projesi devam ediyor
Düzce’ye Mega Proje ALG Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün “3 bin kişi çalışacak 2023’te tamamlanacak”
YEREL HABERLER Düzce’ye Mega Proje ALG Yönetim Kurulu Başkanı Cihat ...
Başkan Şahin vatandaşlara aşure dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Şahin vatandaşlara aşure dağıttı
Ahşap yürüyüş yolları bakıma alındı
YEREL HABERLER Ahşap yürüyüş yolları bakıma alındı
Öğretmenim Yanıbaşımda Elim Sende
YEREL HABERLER Öğretmenim Yanıbaşımda Elim Sende
Kıraathaneler aslına dönüyor
YEREL HABERLER Kıraathaneler aslına dönüyor
Samandere yolunda Vali Atay’dan inceleme
YEREL HABERLER Samandere yolunda Vali Atay’dan inceleme
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Şampiyonlar kaymakamı ziyaret etti
YEREL HABERLER Şampiyonlar kaymakamı ziyaret etti
Başkan Tuncay Şahin AB toplantısında
YEREL HABERLER Başkan Tuncay Şahin AB toplantısında
Beyköy Belediyesi alt yapı çalışmalarının yüzde 80 tamamladı
YEREL HABERLER Beyköy Belediyesi alt yapı çalışmalarının yüzde 80 ...
Öğrenci velileri ile online toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Öğrenci velileri ile online toplantı yapıldı
Sağlık çalışanlarına eğitim verildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına eğitim verildi
Düzce’ye 4,5 kilometre bisiklet yolu yapılacak
YEREL HABERLER Düzce’ye 4,5 kilometre bisiklet yolu yapılacak
Özel kamera ile dersler uzaktan verimli hale geldi
YEREL HABERLER Özel kamera ile dersler uzaktan verimli hale geldi
Düzce’de alternatif yollar oluşturuluyor
YEREL HABERLER Düzce’de alternatif yollar oluşturuluyor
Düzce’de bozuk yollar onarılmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Düzce’de bozuk yollar onarılmaya devam ediyor
Düzce Belediyesi ekipleri yolları ve kaldırımları yıkadı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi ekipleri yolları ve kaldırımları ...
Milli Eğitim yatırımlarınca incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milli Eğitim yatırımlarınca incelemelerde bulundu
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 500 günde yaptığı çalışmaları anlattı Başkan Faruk Özlü, “Düzce Belediyesi ilk defa gelirleri artıya geçti” “Güzel çalışmalar yapacağız”
YEREL HABERLER Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 500 günde yaptığı ...
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı 
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X