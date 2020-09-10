Düzce Üniversitesi Hastanesinde başarılı bir operasyon daha

Pankreas kanseri tanısı konulan hasta, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen Pilor koruyucu ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Kilo kaybı, karın ağrısı ve sarılık şikayetleri ile Düzce Üniversitesi Hastenesi’ne müracaat eden 44 yaşındaki Sevim Aksu’ya yapılan tahlil ve tetkikler neticesinde pankreas başı tümörü tanısı konuldu. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Doç. Dr. Kemal Peker, hastanın mevcut hastalığı nedeniyle ameliyat edilmesi gerektiğine karar verdi.

Zorlu ve tecrübe gerektiren bu operasyon Düzce Üniversitesi Hastenesi’nde başarıyla gerçekleştirilerek 44 yaşındaki hasta sağlıkla taburcu edildi.

Operasyon ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Peker, “Hastamız yaklaşık bir ay önce Gastrooenteroloji kliniğimizden tarafımıza refere edilmişti. Yaptığımız tetkikler neticesinde hastanın Pankreas baş ve gövde lokalizasyonunda yaklaşık 4x5 cm’lik bir kitle olduğunu gördük. Tetkikler neticesinde mevcut kitlenin rezektabl olduğuna karar verdik. Ameliyat hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra hastayı ameliyata aldık. Yaklaşık 2 hafta önce ameliyatını gerçekleştirdik. Hastaya yaklaşık altı saat süren Pilor koruyucu Pankreatikoduodenektomi (Whipple) operasyonunu yaptık. Hastamızı postoperatif 10. günde problemsiz bir şekilde taburcu ettik” dedi.

Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları İle İlgili Her Türlü Cerrahi İşlemler Yapılabiliyor

Yaklaşık bir buçuk yıldır Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde çalıştığını anımsatan Peker, Üniversite Hastanesi’nde Karaciğer, pankreas ve safra yolları ile ilgili her türlü cerrahi ve endoskopik işlemleri yaptığını belirterek “Benzer şikâyetleri olan hastalar merkezimize müracaat edebilirler” şeklinde konuştu.



Organ nakli için başka merkezlerde sıra beklemeye son

Ayrıca Düzce Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Organ Nakli Merkezi’ni kurduğunu söyleyen Peker, yaklaşık 2 ay önce karaciğer nakli ruhsatı ve 5 ay önce de böbrek nakli ruhsatını aldıklarını, şuan için nakil hastalarının operasyon öncesi hazırlıklarının yapıldığını, yakın zamanda karaciğer ve böbrek nakillerine başlayacaklarını dile getirdi. Karaciğer ve böbrek nakli için başka merkezlerde sıra bekleyen Düzce ve yakın çevredeki hastalarla birlikte, tüm karaciğer ve böbrek nakil adayı hastalarının kendilerine müracaat edebileceğini kaydeden Doç. Dr. Peker, “Ünitemizde bir nakil merkezinde olması gereken bütün ekipmanlar mevcuttur, ekibimiz gerekli tüm rotasyonlarını yapmış deneyimli bir ekiptir. Hastalar bize gönül rahatlığı ile müracaat edebilirler” ifadelerini kullandı.



“Doktorlarımızdan ve hemşirelerimizden Allah razı olsun”

Ameliyat sonrası kontrole gelen Sevim Aksu ise tedavi süreci ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetlerim vardı. Tahlil sonuçlarım kötü çıkınca beni gastroenterolojiye yönlendirdiler. Düzce’deki ve Bolu’daki başka doktorlarla yaptığım görüşmelerde beni Kemal Hoca’ya yönlendirdiler. Buradaki ameliyatım da önce Allah’ın sonra buradaki doktorlarımızın sayesinde çok güzel geçti. Doktorlarımızdan ve hemşirelerimizden Allah razı olsun, hepsi çok güzel ilgilendiler.”

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