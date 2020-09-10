Koruyucu ailelere ödemeler sürüyor

– Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Ağustos ayı içerisinde Koruyucu Aile ödeme verilerini açıkladı. Buna göre 47 aileye 233 bin 228 lira ödeme yapıldı.

Sevgi evlerinden alınarak koruyucu ailelere teslim edilen çocuklar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödeme sağlanıyor. Bu kapsamda Düzce’de bulunan koruyucu ailelerin Ağustos ayı ödemeleri gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Ağustos ayı içerisinde Düzce’de Koruyucu Ailelere yapılan ödemelerin verilerini açıkladı. Buna göre, Düzce’de Ağustos ayı itibari ile Koruyucu aile sayısı 47 olurken, bu ailelerden yararlanan çocuk sayısı 62 olarak açıklandı. Belirtilen 47 aileye 62 çocuk için 233 bin 288 lira 24 kuruş ödeme yapıldı.

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