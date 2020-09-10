Antik şehirden tarih fışkırıyor

– Düzce Belediyesi’nin personel desteği sayesinde büyük bir hızla ilerleyen Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Tiyatro kazı alanında birbirinden değerli tarihi hazineler gün yüzüne çıkıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kıza çalışmalarını yakından takip ediyor.

Geçmişi yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine dayanan birbirinden farklı birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Konuralp’te arkeolojik kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri sayesinde alandaki kazı çalışmalarının yıl boyu aralıksız olarak sürmesi ve Belediye personelinin gönüllülük esası ile kazılara destek vermesi ile tarihi alan gün ışığına kavuşuyor. 50 kişilik personelle sürdürülen kazılar, projeyi başından sonuna takip eden Arkeologların rehberliğinde hafta sonu da dahil olmak üzere yapılıyor.

Bölgede ilk ve tek Antik yerleşim yeri olan Prusias Ad Hypium Antik Kenti, tiyatro alanında yürütülen kazılar hakkında açıklamada bulunan Başkan Özlü, her hafta çalışmaları bizzat izlediğini belirterek, bölgede çalışan personele teşekkür etti. Başkan Özlü açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Düzce’yi her alanda geliştirmek için eş zamanlı yürüttüğümüz işlerden biri de tarih turizmimize katkı sağlayacak bu kazı çalışmaları oldu. Turizmde gerçek bir atılım başlattık. Düzce’ye kendi kültürel zenginliğine kapı aralayan bir gelecek kuruyoruz.”



Konuralp Gazi

Özlü, “Tam 2 bin 500 yıl önce kurulmuş ve kurulduğu günden bu yana birçok medeniyet tarafından kültür kenti olarak taşınmış saklı tarihimizi dünya mirasına emanet etmek için Türk Tarih Kurumu’ndan 2 Milyon TL hibe desteği alarak 50 personel ile çalışmalara başladık. Bu girişim Düzce’ye büyük bir katma değer sağlayacak, kalıcı bir atılımdır. Konuralp Gazi diyarı Düzce sadece Osmanlı tarihi ile değil, milattan öncesine uzanan zenginliği ile bizi Türkiye’de ve dünyada sayılı ziyaret noktaları arasına taşıyacak” ifadelerinde bulundu.

Antik tiyatronun yer altında kalan kısımlarında devam eden kazılarda yeni çıkan yapıların da korunduğu ve zarar görmediği de kazılar hakkında edinilen bilgiler arasında.

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