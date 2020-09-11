DTSO Başkanı Şahin “Sağlıklı yarınlar için bugünden önlem almalıyız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTSO Başkanı Şahin “Sağlıklı yarınlar için bugünden önlem almalıyız”

İHA

DTSO Başkanı Şahin “Sağlıklı yarınlar için bugünden önlem almalıyız”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, artan vakalarla ilgili olarak vatandaşları daha da duyarlı olmaya davet ederek “Önceki dönemde yaşadığımız sıkıntıların ve mecburi kısıtlamaların yinelenmemesi için özellikle işyerlerimizde yayımlanan kararlara uygun önlemleri almaya gayret etmeliyiz” dedi.
DTS Başkanı Tuncay Şahin, artan vakalara karşı alınan tedbirlere ve kurallara uyuşması gerektiğini belirterek “Bilindiği üzere Mart 2020 döneminde başlayan ve halen etkisini sürdüren Covid19 salgını dolayısıyla belirli dönemlerde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları, ulaşım ve lojistik kısıtlamaları ile ihracatta yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınmalıdır. Önceki dönemde yaşadığımız sıkıntıların ve mecburi kısıtlamaların yinelenmemesi için özellikle işyerlerimizde yayımlanan kararlara uygun önlemleri almaya gayret etmeliyiz. Devletimiz tarafından oluşturulan bilim kurulu sosyal ve ekonomik hayatın en az seviyede etkilenmesi için ellerinden geleni yaparken bizler de iş dünyası olarak yayımlanan kural ve yönetmeliklere azami düzeyde uymakla yükümlüyüz. Bu yükümlüğümüz hem kendi sağlığımız, hem çalışan ve hizmet sunduğumuz insanların sağlığı için büyük önem arz etmektedir. Gerek web sitemizden, gerekse sosyal medya araçlarımızdan yayınlanan tüm bildirimleri sizlere aktarıyoruz. Hemen her gün Sayın Valimiz ve kamu kurum temsilcilerimizle bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Hiçbir üyemizin maddi ceza veya yaptırımlara maruz kalmasını istemiyoruz. Bu nedenle azami özeni hep birlikte göstermemiz, en kısa sürede normal hayatımıza dönebilmemizin yegane yoludur” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor
YEREL HABERLER Kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor
Türk Sanat Müziği dinleyen bıldırcınlarda verim arttı
YEREL HABERLER Türk Sanat Müziği dinleyen bıldırcınlarda verim arttı
Düzce'nin Roket Takımından büyük başarı
YEREL HABERLER Düzce'nin Roket Takımından büyük başarı
Firari şahıs jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Firari şahıs jandarmadan kaçamadı
Foto kopanlar Alageyik ve Kızıl Geyik görüntüledi Sadece Antalya’da görülen Alageyik fotokopanlara takıldı
YEREL HABERLER Foto kopanlar Alageyik ve Kızıl Geyik ...
Önce alt yapı sonra yol
YEREL HABERLER Önce alt yapı sonra yol
Belediye ortak kullanım alanlarını bakıma aldı
YEREL HABERLER Belediye ortak kullanım alanlarını bakıma aldı
Antik şehirden tarih fışkırıyor
YEREL HABERLER Antik şehirden tarih fışkırıyor
Akçakoca’da maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Akçakoca’da maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı
Kaynaşlı Belediyesinden okullara dezenfektan makinası
YEREL HABERLER Kaynaşlı Belediyesinden okullara dezenfektan makinası
Artık af yok ceza var Düzce valisi Cevdet Atay: “Karantinayı ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek masrafları da vatandaşlardan alınacak” Karantina ihlali yapan 20 kişiye 63 bin TL ceza
YEREL HABERLER Artık af yok ceza var Düzce valisi Cevdet ...
Yanmaz’dan Başsavcı Çelik’e ziyaret
YEREL HABERLER Yanmaz’dan Başsavcı Çelik’e ziyaret
Kurallara uymayanlara 2 milyon 466 bin 450 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kurallara uymayanlara 2 milyon 466 bin 450 lira ceza ...
Koruyucu ailelere ödemeler sürüyor
YEREL HABERLER Koruyucu ailelere ödemeler sürüyor
Motosiklet ile minibüs çarpıştı 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile minibüs çarpıştı 1 yaralı
Düzce Üniversitesi Hastanesinde başarılı bir operasyon daha
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Hastanesinde başarılı bir ...
Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı
YEREL HABERLER Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı
Düzce’de çöpten enerji üretilecek
YEREL HABERLER Düzce’de çöpten enerji üretilecek
Düzce'de yaban hayatı fotokapanlarla izleniyor
YEREL HABERLER Düzce'de yaban hayatı fotokapanlarla izleniyor
Düzce´de üreticiler fındıklarını satmadı
YEREL HABERLER Düzce´de üreticiler fındıklarını satmadı
Karantina ihlali yapanlar yurtlara alınacak, masraflar kendilerinden tahsil edilecek
YEREL HABERLER Karantina ihlali yapanlar yurtlara alınacak, ...
Halkın yoğun olduğu bölgede denetim yapıldı
YEREL HABERLER Halkın yoğun olduğu bölgede denetim yapıldı
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
YEREL HABERLER Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X