Türkiye’de ilk uygulama noktası Düzce oldu Elektronik Hasta Nakil Sistemi’nde pilot il Düzce oldu

– Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta dönüşüm ve geliştirme çalışmaları kapsamında Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın girişimleri ile Düzce’de elektronik hasta nakil sistemi uygulaması başlatıldı. Bu çalışma Türkiye’de ilk olarak Düzce’de başlatıldı. Sistem sorunsuz çalışırsa Düzce’den Türkiye’ye proje yayılacak.

Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm ve Geliştirme Çalışmaları kapsamında; Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın girişimleri ile Düzce pilot il olarak belirlendi. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce geliştirilen yeni sistem Düzce’de kullanılmaya başlandı. Sağlık tesisinden başka bir sağlık tesisine nakil ihtiyacı duyulan hastalar için, sevk eden hekim tarafından fax veya eposta yoluyla 112 Komuta Kontrol Merkezine(KKM) talep oluşturulmakta ve KKM tarafından hastanın tedavisine uygun yer araması yapılıyordu. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Elektronik Hasta Nakil Sistemi ile hastaların sevk talebi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi(HBYS) üzerinde elektronik ortamda oluşturularak, ENabız Sistemi üzerinden Acil Sağlık Otomasyon Sistemi'ne(ASOS) gönderiliyor. Bu sistem sayesinde Komuta Kontrol Merkezi personeli ve hastane hekimlerinin sevk talebi için harcadığı zaman azalacak, hastalar için uygun hastane bulma süreci kısalarak nakil bekleyen hastaların daha kısa sürede tedavisine başlanması sağlanacak. Kağıttan dijital ortama geçilecek olması ile beraber, veriler elektronik ortamda kayıt altına alınıp saklanabilecek, raporlanabilecek ve değerlendirilerek hizmet sunumuna yönelik yapılan planlamalara katkı sağlayacak. Bu kapsamda Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut koordinasyonunda, İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Şamil Kurgun ve beraberindeki teknik personelin katılımı ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde Elektronik Hasta Nakil Sistemi pilot uygulaması başlandı.

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