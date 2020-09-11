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– Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bir vatandaşa ait fındık harmanına karaca indi. Sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar beğeni topladı.

Yaban hayatta kendilerine yer bulan karacalar bazı zamanlar yerleşim yerlerine inerek yem arayışına girerken, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yem arayan bir karaca fındık harmanına indi. Vatandaşın karacanın fındık harmanı üzerinde gezinmesini fotoğraflayarak sosyal medyasına attığı görüntüler büyük beğeni topladı. Harmana inen hayvana yem konusunda yardımcı olan vatandaş, karacanın yemi yemesinin ardından gözden kaybolduğunu belirtti.

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