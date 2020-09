Konuralp Antik Tiyatro´da yeni tonozlara rastlandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE Üniversitesi ve Düzce Belediyesi işbirliği ile Konuralp Antik Tiyatro bölgesindeki kazılarda iki yeni tonoza rastlandı. Düze Belediye Başkanı Faruk Özlü, Konuralp'in, Karadeniz´in Göbeklitepesi olacağını söyledi.

Konuralp bölgesinde bulunan ve Batı Karadeniz Bölgesi´nin tek antik tiyatrosu olma özelliğini taşıyan Konuralp Antik Tiyatrosu'nda kazılar devam ediyor. Gönüllük esasına göre kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, zaman zaman kazılara katılarak tarihin gün yüzüne çıkmasına hem yardım ediyor hem de şahit oluyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı´na bağlı Düzce 112 Acil Sağlık ekipleriyle UMKE ekipleri alanda kazı yaptı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, alanda 2 yeni tonozun bulunduğunu ifade ederek, "Kazılara her gün devam ediyoruz. Buradaki arkadaşlar bana her gün bilgi ulaştırıyor. Bugün de Sağlık Bakanlığı personelimiz kazılara katılmak için geldi. Yaptığımız kazılarda yeni bilgilere, yeni belgelere ve yeni bulgulara ulaşıyoruz. İki yeni tonoz ortaya çıktı. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri Kültür Bakanlığımıza gönderdik. Kültür Bakanlığı'nın onayının ardından kamuoyu ile bu bilgileri paylaşacağız. Ama tarih gün ışığına çıkıyor. Buradaki saklı tarih ve hazine günümüze kazandırılıyor. Çok mutluyum" dedi.

Alanın Karadeniz´in Göbeklitepesi olacağını söyleyen Özlü, "Burası Karadeniz´in Göbeklitepesi olacak. Gelen misafirlerimizi ağırlamak için geçici birimler oluşturduk. Çadır ve satış yapılabilecek alanlar oluşturduk. Gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Ben Türkiye´nin her yerinden tarih seven, arkeoloji seven vatandaşlarımızı Konuralp´e davet ediyorum" diye konuştu.

Özlü, çalışmaları 3 yıl içinde bitireceklerini açıklayarak, "Biz 3 yıl içinde Konuralp Antik Tiyatro bölgesinde kazıları tamamlayıp, ziyarete açmayı planlıyoruz. İnşallah 3 yıl içinde buradaki kazıları tamamlayacağız. Restorasyon bitecek. 3 yıl sonunda Türkiye´nin en sevilen sanatçılarıyla burada konser düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-09-11 14:44:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.