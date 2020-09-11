Konuralp Antik Tiyatro´da yeni tonozlara rastlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konuralp Antik Tiyatro´da yeni tonozlara rastlandı

DHA

Konuralp Antik Tiyatro´da yeni tonozlara rastlandı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE Üniversitesi ve Düzce Belediyesi işbirliği ile Konuralp Antik Tiyatro bölgesindeki kazılarda iki yeni tonoza rastlandı. Düze Belediye Başkanı Faruk Özlü, Konuralp'in, Karadeniz´in Göbeklitepesi olacağını söyledi.
Konuralp bölgesinde bulunan ve Batı Karadeniz Bölgesi´nin tek antik tiyatrosu olma özelliğini taşıyan Konuralp Antik Tiyatrosu'nda kazılar devam ediyor. Gönüllük esasına göre kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, zaman zaman kazılara katılarak tarihin gün yüzüne çıkmasına hem yardım ediyor hem de şahit oluyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı´na bağlı Düzce 112 Acil Sağlık ekipleriyle UMKE ekipleri alanda kazı yaptı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, alanda 2 yeni tonozun bulunduğunu ifade ederek, "Kazılara her gün devam ediyoruz. Buradaki arkadaşlar bana her gün bilgi ulaştırıyor. Bugün de Sağlık Bakanlığı personelimiz kazılara katılmak için geldi. Yaptığımız kazılarda yeni bilgilere, yeni belgelere ve yeni bulgulara ulaşıyoruz. İki yeni tonoz ortaya çıktı. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri Kültür Bakanlığımıza gönderdik. Kültür Bakanlığı'nın onayının ardından kamuoyu ile bu bilgileri paylaşacağız. Ama tarih gün ışığına çıkıyor. Buradaki saklı tarih ve hazine günümüze kazandırılıyor. Çok mutluyum" dedi.
Alanın Karadeniz´in Göbeklitepesi olacağını söyleyen Özlü, "Burası Karadeniz´in Göbeklitepesi olacak. Gelen misafirlerimizi ağırlamak için geçici birimler oluşturduk. Çadır ve satış yapılabilecek alanlar oluşturduk. Gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Ben Türkiye´nin her yerinden tarih seven, arkeoloji seven vatandaşlarımızı Konuralp´e davet ediyorum" diye konuştu.
Özlü, çalışmaları 3 yıl içinde bitireceklerini açıklayarak, "Biz 3 yıl içinde Konuralp Antik Tiyatro bölgesinde kazıları tamamlayıp, ziyarete açmayı planlıyoruz. İnşallah 3 yıl içinde buradaki kazıları tamamlayacağız. Restorasyon bitecek. 3 yıl sonunda Türkiye´nin en sevilen sanatçılarıyla burada konser düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-09-11 14:44:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

112 Acil Sağlık ekipleri ve UMKE ekipleri tarihi kalıntılarda kazı yaptı Hem insanlara hem tarihe can verdiler
YEREL HABERLER 112 Acil Sağlık ekipleri ve UMKE ekipleri tarihi ...
Akçakoca´da trafo yangını; patlama anları kamerada
YEREL HABERLER Akçakoca´da trafo yangını; patlama anları kamerada
Fındık harmanına karaca indi
YEREL HABERLER Fındık harmanına karaca indi
Beyköy Belediyesi’nden okullara destek
YEREL HABERLER Beyköy Belediyesi’nden okullara destek
Düzce Belediyesi itfaiye teşkilatını güçlendiriyor Düzce Belediyesi 20 itfaiye eri alacak
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi itfaiye teşkilatını ...
Türkiye’de ilk uygulama noktası Düzce oldu Elektronik Hasta Nakil Sistemi’nde pilot il Düzce oldu
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk uygulama noktası Düzce oldu Elektronik ...
Düzceli bilardocu kürsüden inmiyor
YEREL HABERLER Düzceli bilardocu kürsüden inmiyor
DTSO Başkanı Şahin “Sağlıklı yarınlar için bugünden önlem almalıyız”
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Şahin “Sağlıklı yarınlar için bugünden ...
Kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor
YEREL HABERLER Kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor
Türk Sanat Müziği dinleyen bıldırcınlarda verim arttı
YEREL HABERLER Türk Sanat Müziği dinleyen bıldırcınlarda verim arttı
Düzce'nin Roket Takımından büyük başarı
YEREL HABERLER Düzce'nin Roket Takımından büyük başarı
Firari şahıs jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Firari şahıs jandarmadan kaçamadı
Foto kopanlar Alageyik ve Kızıl Geyik görüntüledi Sadece Antalya’da görülen Alageyik fotokopanlara takıldı
YEREL HABERLER Foto kopanlar Alageyik ve Kızıl Geyik ...
Önce alt yapı sonra yol
YEREL HABERLER Önce alt yapı sonra yol
Belediye ortak kullanım alanlarını bakıma aldı
YEREL HABERLER Belediye ortak kullanım alanlarını bakıma aldı
Antik şehirden tarih fışkırıyor
YEREL HABERLER Antik şehirden tarih fışkırıyor
Akçakoca’da maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Akçakoca’da maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı
Kaynaşlı Belediyesinden okullara dezenfektan makinası
YEREL HABERLER Kaynaşlı Belediyesinden okullara dezenfektan makinası
Artık af yok ceza var Düzce valisi Cevdet Atay: “Karantinayı ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek masrafları da vatandaşlardan alınacak” Karantina ihlali yapan 20 kişiye 63 bin TL ceza
YEREL HABERLER Artık af yok ceza var Düzce valisi Cevdet ...
Yanmaz’dan Başsavcı Çelik’e ziyaret
YEREL HABERLER Yanmaz’dan Başsavcı Çelik’e ziyaret
Kurallara uymayanlara 2 milyon 466 bin 450 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kurallara uymayanlara 2 milyon 466 bin 450 lira ceza ...
Koruyucu ailelere ödemeler sürüyor
YEREL HABERLER Koruyucu ailelere ödemeler sürüyor
Motosiklet ile minibüs çarpıştı 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile minibüs çarpıştı 1 yaralı
Düzce Üniversitesi Hastanesinde başarılı bir operasyon daha
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Hastanesinde başarılı bir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X