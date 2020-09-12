Vali Cevdet Atay Çilimli ilçesinde denetim yaptı

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– Düzce Valisi Cevdet Atay, korona virüs Covid19 denetimleri kapsamında Çilimli ilçesinde maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları denetiminde bulundu, vatandaşları uyardı.

Vali Cevdet Atay, Çilimli ilçesinde, Kaymakam Onur Şan ve Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ile birlikte Covid19 denetimi gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları hususunda uyarılarda bulundu.

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