Düzce'de 284 çocuk için 239 aileye 288 bin lira ödeme yapıldı

– Düzce’de 284 çocuk için 239 aileye 288 bin 339 lira 19 kuruş sosyal ekonomik destek ödemesi gerçekleştirildi.

Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere çocuklarını yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan ekonomik destek hizmeti ile ailelere yapılacak psikososyal destek hizmeti olan sosyal hizmet destekleri kapsamında Düzce’de 284 çocuk için 288 bin lira ödeme sağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yardımlar korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin korunma altına alınmasına esas oluşturulacak nedenin ekonomik yoksunlukların giderilmesi için Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, "Çocuklar ve ailelerine kuruluş bakımı yerine, ekonomik yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına fırsat veren ödemeler ile kuruluş bakımından ayrılan veya ekonomik desteğe ihtiyaç duyan gençlerin bir süre desteklenerek toplumda muhtaç duruma düşmeden hayatlarını sürdürmeleri amaçlıyoruz. Bu kapsamda Düzce’de 284 çocuk için 239 kişiye sosyal ekonomik destek sağladık. Toplamda Ağustos ayı içerisinde ödediğimiz miktar ise 288 bin 339 lira 19 kuruş olarak kişilerin hesaplarına yatırıldı” ifadelerinde bulundu.

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