Düzce’de Kur’an kursu öğreticilerine Covid-19 semineri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de Kur’an kursu öğreticilerine yönelik Covid19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler konulu seminer düzenlendi.

Düzce Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında görev yapan öğreticilere, 28 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak eğitim ve öğretim öncesinde Covid19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler konulu seminer verildi.

Müftü Rüstem Can başkanlığında yapılan toplantıda, Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğünden Dr. Ömer Faruk Demirhan tarafından Covid19 belirtileri ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.