Yaralı kızıl şahine jandarma şefkati

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde otomobilin çarptığı kızıl şahine jandarma sahip çıktı. Kızıl şahini karayolunda araçların arasından alan jandarma ekipleri, Bölge Trafik Komutanlığına getirdiler.

AkçakocaKarasu karayolunda akşam saatlerinde devriye atan jandarma ekipleri, karayolunda araçların arasında kaçmaya çalışan kızıl şahini fark ettiler. Karayolunda trafiği durdurarak şahini araçların arasından alan jandarma ekipleri, daha sonra şahini bir kutuya koyarak Akçakoca Bölge Trafik Komutanlığına getirdiler. Burada Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber veren jandarma trafik ekipleri, Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri alıncaya kadar kızıl şahinin bakımını üstlendiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.