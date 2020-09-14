Suriye'de, Kızılay´ın aracını düzenlenen saldırıda şehit oldu

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)SURİYE´nin El-Bab bölgesinde görev yapan Türk Kızılay´ına ait araca düzenlenen saldırıda Düzce Kan Merkezi´nde görevli Mehmet Arif Kıdıman, şehit oldu.

Düzce Kan Bağış Merkezi´nde görevli Mehmet Arif Kıdıman, Suriye´ye göreve gitti. Kızılay aracı seyir halindeyken plakasız bir araçtan silahlarla ateş açıldı. Mehmet Arif Kıdıman olay yerinde şehit oldu. Araçtaki bir personel ise hafif yaralandı. Bölgeye Türk birlikleri gönderilirken, Kıdıman´ın cenazesi alınarak güvenli bölgeye götürüldü. Saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın, Düzce Kalıcı Konutlar bölgesinde oturan ailesine acı haber verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-09-14 12:52:50



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