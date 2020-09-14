Kamu, Sanayi Üniversite işbirliği toplantısı yapıldı

– Düzce’de Kamu, Sanayi, Üniversite işbirliği toplantısı Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında toplandı.

Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliği ile Düzce’de bir çok çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda kamu ve sanayi, üniversite ve sanayi arasında yapılan program ve projeler üzerine Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali Atay’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve ilgili yetkililerin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.