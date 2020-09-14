Düzce Belediyesi sahada çalışmalarını sürdürüyor

– Düzce Belediyesi yaz aylarının son günlerini yoğun bir çalışma temposu içinde geçiriyor. Fen İşlerinden, Destek Hizmetlere, Park Bahçelerden, Su Kanalizasyona kadar kurum çalışanlarının yarısı sahada yeni bir Düzce inşa ediyor.

Düzce Belediyesi, şehir merkezini şantiyeye çevirdi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ‘artık tamir, bakım, onarım yılı bitti. Şimdi şehri yeniden inşa etme zamanı, her yeri şantiyeye çevirme zamanı…’ şeklinde ifade ettiği gibi belediye ekipleri, şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Saha ekiplerinin aralıksız yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Konuralp’te bir mahalleye daha çocuk oyun grubu montajını 2 gün içinde tamamladı. Mahalle parklarının yapımı belirlenen çalışma planı çerçevesinde hız kesmeden devam edecek.



550 Metre Mezarlık Duvarı

Aziziye Mezarlığında çalışma yapan ekipler mezarlık çevresinde 500 metre uzunluğunda yeni duvar inşası yaptı. Mezarlık çevre güvenliği konusunda büyük önem taşıyan duvar yapımı şehir merkezinde ihtiyaç duyulan noktalarda uygulanacak. Başkan Dr. Faruk Özlü’nün göreve başladığı günden itibaren 6 tanesinin yapımı tamamlanarak muhtarların kullanımına sunulan hizmet binalarının 6 tanesi için de yeni ihale yapıldı. 2 tanesi bitirilen binaların yapımı devam ederken çevre düzenleme işlemleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

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