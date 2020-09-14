Sokak hayvanlarının tedavileri merkezde yapılıyor

– Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi’nde yüzlerce sokak hayvanı, tedavi görmeye ve rehabilite edilmeye devam ediyor. Merkezde günde 15 köpek kısırlaştırılırken hayvan severlerin de sahiplenme talepleri karşılanıyor.

Düzce Belediyesi Sokak hayvanlarını korumaya yönelik yaklaşım ve çalışmalarını sürdürüyor. Kurtsuyu’nda bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde yüzlerce köpek tedavi görürken, sokak hayvanlarının kontrolsüz çoğalmasının önüne geçmek amacıyla her gün 15 köpeği kısırlaştırma işlemi yapılıyor. Tedavi gören köpekler, kısırlaştırma işleminin ardından en az 21 gün süre ile müşahede altında kalıyor. Daha sonra Hayvan Hakları Koruma Kanunu gereğince doğal yaşam alanına bırakılan köpekler gördükleri tedavi sayesinde daha uysal bir yaşam sürdürüyor.



Haftada 5 Sahiplendirme

Veteriner İşleri Müdürlüğü ayrıca talep halinde hayvan severlerle sokak hayvanlarını da buluşturuyor. Haftalık ortalama 5 köpek sahiplendiren Veteriner İşleri Müdürlüğü, barınakta bulunan tüm sokak hayvanlarının gerekli tedavi ve aşılarının yapıldığını aktardı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yalnızca barınakta bulunan sokak hayvanlarının değil, sokaklarda bulunan tüm hayvanların da ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir çalışma planı üzerinden hareket ediyor. Şehrin belli noktalarına yerleştirilen beslenme odaklarının temizlik, bakım ve mama takviyeleri düzenli olarak yapılıyor.

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