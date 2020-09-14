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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

599 kişiye iş istihdamı

İHA

– Toplum Yararına Program projesi kapsamında Düzce Valiliği, okullarda temizlik ve güvenlik alanlarında ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde temizlik alanlarında işçi alımı yapılacağını duyurdu. 599 personelin alınacağı projeye başvurular 1418 Eylül tarihleri arasında alınacak.

599 kişiye iş istihdamı

– Toplum Yararına Program projesi kapsamında Düzce Valiliği, okullarda temizlik ve güvenlik alanlarında ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde temizlik alanlarında işçi alımı yapılacağını duyurdu. 599 personelin alınacağı projeye başvurular 1418 Eylül tarihleri arasında alınacak.
Düzce Valiliği, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda temizlik ve güvenlik alanlarında toplamda 590 kişiye yönelik 9 aylık Toplum Yararına program düzenleneceğini duyurdu. Covid19 pandemisi nedeniyle kurumdan başvuru alınmayacağı belirtilen açıklamada, projeye başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularını 1418 Eylül tarihleri arasında; ALO 170 iletişim hattı üzerinden telefon marifetiyle veya İŞKUR internet sayfası üzerinden online olarak yapabilecekleri belirtildi. Bu kapsamda programda çalışacak olan personellere asgari ücret üzerinden aylık olarak ödeme yapılacağı belirtildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde temizlik işleri içinde 9 kişiye yönelik 6 ay süreli çalışanda alınacak.
Program dahilinde çalışacak adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak kura ile seçilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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