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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yanmaz Yukarı Mahalle esnafını ziyaret etti

İHA

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz Tarihi Yukarı Mahalle esnafı ile bir araya geldi. Belediye Başkanını eşi Umut Işığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz da ziyarette hazır bulundu.

Başkan Yanmaz Yukarı Mahalle esnafını ziyaret etti

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz Tarihi Yukarı Mahalle esnafı ile bir araya geldi. Belediye Başkanını eşi Umut Işığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz da ziyarette hazır bulundu.
Yanmaz çifti esnafın sorunlarını ve önerilerini dinledi. Yukarı Mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek şehrin kalkınması ve insanların refahına katkı sağlamak için sahada olduklarını vurgulayan Başkan Yanmaz, Tarihi Yukarı Mahalle Pazarının Akçakoca için önemli bir konuma sahip olduğunu dile getirdi. Başkan Okan Yanmaz, esnaf ziyaretlerinin tüm mahallelerde devam edeceğini belirterek “Tüm esnaf sanatkârlarımızın kendi mesleklerinin yanı sıra yaşadığı bölgelere ilişkin sorunları da bulunabiliyor. Bunları yekinde tespit etmek için yanlarına gidiyoruz. Bire bir görüşler, istişareler bizim için çok önemlidir. Sorunları yerinde tespit ederek, esnafın da getirdiği öneriler ile birlikte çözüm buluyoruz. Biz Akçakoca’yı birlikte yöneticimizi söylemiştik, öyle de yapıyoruz” dedi.
Umut Işığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Koordinatörü Nursel Yanmaz da ziyaretlerde birimin faaliyetleri konusunda bilgi veriyor.

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