Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele sürüyor

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– Düzce’de Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının 2. döl mücadelesi yapıldı.

Düzce’de çiftçilerin korkulu rüyası olan Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kelebeğin 2. döl çıkışları ile mücadele kapsamında il genelinde tüm muhtarlıklara ilaç dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca Düzce Merkez ve ilçelerde Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının popülasyonunun yoğun olduğu ortak alanlarda ilaçlama çalışmaları yapıldı.

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