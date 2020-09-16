Düzce'den 2,5 milyon ton ürün yurt dışına gönderildi

– Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü Ağustos ayı verilerine göre Düzce’den 2 milyon 516 bin 970 kilogram ürün yurt dışına gönderildi.

Düzce’de faaliyette bulunan işletmeler yurt dışına ürün ihracat etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ağustos ayı verilerine göre, 770 bin 905 kilogram gıda maddesi ve 1 milyon 491 bin 165 kilogram orman ürünleri olmak üzere toplam 2 milyon 516 bin 970 kilogram ürün yurt dışına gönderildi.

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