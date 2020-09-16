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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 milyon kanatlı hayvanın sevki yapıldı

İHA

5 milyon kanatlı hayvanın sevki yapıldı

– Düzce’de bulunan kanatlı hayvan çiftlikleri ve besi hanelerde Ağustos ayı içerisinde gönderilen miktar belli oldu. Buna göre 5 milyon 24 bin 772 kanatlı hayvanın diğer şehirlere sevkiyatı yapıldı.
Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri kapsamında Ağustos ayı içerisinde 5 milyon 24 bin 772 adet kanatlı hayvanlar diğer şehirlere sevk edildi. Ayrıca raporda veteriner sağlık raporu ile bin 467 adet büyükbaş 617 adet küçükbaş hayvanda diğer şehirlere sevk edildi. Düzce’de bulunan besihanelerde bin 290 kilogram karkas et, 6 bin 944 kilogram sakatat, 500 kilogram hayvansal yağ sevki de gerçekleşti.

Düzce’de 82 bin 108 kilo et
Düzce’de bulunan 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 116 büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayenelerini gerçekleştiren Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Düzce’de ki kasaplara 34 bin 522 kilogramda etin ulaşması için denetim yaptı. Sağlıklı etin tüketime ulaşması için ekipler çalışmalarını devam ettirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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