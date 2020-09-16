Bölge Başkanı Taşlı "Esnafımıza verilen her destek "

– 5. Bölge Birliği Başkanı Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Ertan Taşlı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Düzce Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve TOKİ arasında modern sanayi sitesi yapılması için imzaların atıldığını belirterek "Düzce’nin gelişimi ve esnafına verilen destek için teşekkür ederim" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Düzce Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve TOKİ arasında imzalanan protokol ile yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu dile getiren Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi ve 5. Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı, “Düzce esnafımızın modern ve düzenli bir sanayi sitesine kavuşması ve eski sanayinin taşınmasına katkı sağlayacak. Modern Sanayi Sitesi 1. Etap Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Düzce Belediyesi, DTSO ve TOKİ arasında imzalan protokol ile yapılan çalışmanın memnuniyeti içinde olduğumu ifade ederek bu çalışmayı sağlayan başta Bakanımız Belediye Başkanı Faruk Özlü ve destek veren tüm kurumları tebrik ediyorum. İnşallah bir an önce yapılarak hayata geçmesini diliyor. Düzce’nin gelişimi ve esnafına verilen her destek için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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