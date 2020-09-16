Düzce’ye okul müjdesi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün okul yapma davetine ilk karşılık geldi. Düzce Cam Sanayi Firması Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş Başkan Özlü’yü makamında ziyaret ederek Düzce’ye inşa edilmesi planlanan ortaokulun detaylarını görüştü, müjdeyi Başkan Özlü sosyal medyadan verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehre kazandırdığı büyük ölçekli projelerin dışında iş adamları ile bir araya gelerek sosyal projelerin de gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Daha önce iş adamlarına bir çağrıda bulunan Başkan Özlü, Düzce’nin eğitim camiasını güçlendirmek adına yeni okulların yapılması için çağrıda bulunmuştu. Başkan Özlü’nün bu davetine ilk cevap Düzce Cam Sanayi Firması’ndan geldi.

İşadamı Kasım Aktaş’ın adını taşıyacak

Başkan Dr. Faruk Özlü, makamında ağırladığı Kasım Aktaş ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak “Düzce’ye okul yapma davetimize olumlu yanıt veren Düzce Cam Sanayi Firması’nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kasım Aktaş’a bu anlamlı desteği ve örnek davranışı için teşekkür ediyorum. 24 derslikli Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu şehrimize hayırlı olsun. Değerli iş adamı Sayın Aktaş’a Düzce adına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadeleri ile Düzcelilere okul yapılacağı haberini verdi.

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