Düzce Üniversitesi Mekatek takımından önemli başarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Üniversitesi Mekatek takımından önemli başarı

İHA

Düzce Üniversitesi Mekatek takımından önemli başarı

– Düzce Üniversitesi Mekatek takımı, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Bilişim Vadisi’nde kurulan özel parkurda sergilediği başarılı final mücadelesiyle gelecek için umut verdi.
Kendi geliştirdikleri yazılımla yarışmada boy gösteren Düzce Üniversitesinin Mekatek takımı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Altun, Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çaylı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney ziyaret ederek, teknolojinin gelişimi için gösterdikleri emeği tebrik etti. 132 takım arasında ilk 14’de girerek başarılı bir final mücadelesi gösteren Düzce Üniversitesi Mekatek takımı ile yakından ilgilenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, takım öğrencilerimizden araç hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerimizin aracını imzalayan Varank, etkinliğin üst düzey bir uygulamaya sahne olduğunu söyleyerek, otonom teknolojilerinin geleceğin teknolojisi olduğunu vurguladı. Yurt içinden ve yurt dışından 132 takımın başvurduğu ve öğrenci gruplarının geliştirdiği robotaksiler; tam ölçekli şehir içi trafikte, kent içi tipik bir taksiye benzer şekilde sabit bir noktadan başlayıp, bir bitiş/duruş noktasında sonlanan şehir içi rotayı takip ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de ruhsat değişikliği yapıp faaliyeti eski olan işletmeler kapatılacak
YEREL HABERLER Düzce'de ruhsat değişikliği yapıp faaliyeti eski olan ...
Düzce’de en çok Sakarya ve Trabzonlular yaşıyor
YEREL HABERLER Düzce’de en çok Sakarya ve Trabzonlular yaşıyor
Kursiyerler sertifikalarını Başkan Özlü’nün elinden aldı
YEREL HABERLER Kursiyerler sertifikalarını Başkan Özlü’nün elinden ...
Düzce’nin ihtiyaçları konuşuldu
YEREL HABERLER Düzce’nin ihtiyaçları konuşuldu
Başkan Yanmaz kapalı pazaryeri için imzayı attı
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz kapalı pazaryeri için imzayı attı
Düzce olimpiyatlara sporcu yetiştirecek Bu proje Türkiye ye örnek olacak
YEREL HABERLER Düzce olimpiyatlara sporcu yetiştirecek Bu proje ...
Kızılay Şehidinin ardından personelden 'ben hedef değilim’ çağrısı
YEREL HABERLER Kızılay Şehidinin ardından personelden 'ben hedef ...
Düzce’ye okul müjdesi
YEREL HABERLER Düzce’ye okul müjdesi
Bölge Başkanı Taşlı "Esnafımıza verilen her destek "
YEREL HABERLER Bölge Başkanı Taşlı "Esnafımıza verilen her destek "
Vali Atay, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Atay, muhtarlarla bir araya geldi
Cebeci’den Koloğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Cebeci’den Koloğlu’na ziyaret
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
YEREL HABERLER Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Gök Kubbeye Yolculuk projesi tamamlandı Projenin son etabı ise pandemi nedeniyle online tamamlandı
YEREL HABERLER Gök Kubbeye Yolculuk projesi tamamlandı Projenin son ...
Biri ısırdı, biri tırmaladı Düzce’de 44 kişi hastanelere başvurdu
YEREL HABERLER Biri ısırdı, biri tırmaladı Düzce’de 44 kişi ...
5 milyon kanatlı hayvanın sevki yapıldı
YEREL HABERLER 5 milyon kanatlı hayvanın sevki yapıldı
Düzceliler en çok İstanbul’da ikamet ediyor
YEREL HABERLER Düzceliler en çok İstanbul’da ikamet ediyor
Minik öğrencilerin sıraları rengarenk oldu
YEREL HABERLER Minik öğrencilerin sıraları rengarenk oldu
Düzce'de gıda ve yem denetimlerinde 44 bin 578 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Düzce'de gıda ve yem denetimlerinde 44 bin 578 lira ...
Düzce'den 2,5 milyon ton ürün yurt dışına gönderildi
YEREL HABERLER Düzce'den 2,5 milyon ton ürün yurt dışına gönderildi
Düzce’den AB ülkelerine 254 bin 900 kilo fındık ihraç edildi
YEREL HABERLER Düzce’den AB ülkelerine 254 bin 900 kilo fındık ihraç ...
Otomobil önce mandaya sonra istinat duvarına çarptı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil önce mandaya sonra istinat duvarına çarptı: ...
Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Hayvanlara aşı uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Hayvanlara aşı uygulaması yapıldı
Bölge Başkanı Taşlı “Ahilik bir yaşam tarzıdır”
YEREL HABERLER Bölge Başkanı Taşlı “Ahilik bir yaşam tarzıdır”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X