Düzce Üniversitesi Mekatek takımından önemli başarı

– Düzce Üniversitesi Mekatek takımı, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Bilişim Vadisi’nde kurulan özel parkurda sergilediği başarılı final mücadelesiyle gelecek için umut verdi.

Kendi geliştirdikleri yazılımla yarışmada boy gösteren Düzce Üniversitesinin Mekatek takımı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Altun, Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çaylı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney ziyaret ederek, teknolojinin gelişimi için gösterdikleri emeği tebrik etti. 132 takım arasında ilk 14’de girerek başarılı bir final mücadelesi gösteren Düzce Üniversitesi Mekatek takımı ile yakından ilgilenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, takım öğrencilerimizden araç hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerimizin aracını imzalayan Varank, etkinliğin üst düzey bir uygulamaya sahne olduğunu söyleyerek, otonom teknolojilerinin geleceğin teknolojisi olduğunu vurguladı. Yurt içinden ve yurt dışından 132 takımın başvurduğu ve öğrenci gruplarının geliştirdiği robotaksiler; tam ölçekli şehir içi trafikte, kent içi tipik bir taksiye benzer şekilde sabit bir noktadan başlayıp, bir bitiş/duruş noktasında sonlanan şehir içi rotayı takip ettiler.

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